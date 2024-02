Treinador do Young Boys: «Sabemos que contra equipas destas é preciso a perfeição»

Raphaël Wicky, treinador do Young Boys, lamentou esta quinta-feira a derrota da sua equipa frente ao Sporting na 1.ª mão do playoff da Liga Europa (1-3) , mas mostrou-se "confiante" para a 2.ª mão em Alvalade apesar da desvantagem de dois golos."Fomos infelizes, porque tivemos oportunidades para fazer mais golos. O terceiro golo foi um duro golpe para nós, pois sabemos que contra equipa destas… É preciso perfeição. Mas vamos a Lisboa sem medo e com vontade de disputar o jogo", começou por analisar, após o apito final.O Sporting é muito forte, sabemos que temos de jogar melhor, melhorando situações de bola parada, mas também a nossa frieza em frente à baliza. Hoje não foi possível…"."Sim, na Champions já nos deu problemas, hoje voltou a dar e temos de ter mais concentração nesses momentos, apesar de trabalharmos muito esse aspeto. Vamos perder o Camara [expulso aos 88 minutos], trabalharemos com os que temos, mas estamos confiantes que podemos melhorar"."Sim, mesmo com a diferença de dois golos, vamos a Lisboa para ganhar, confiantes naquilo que podemos fazer".