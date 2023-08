Treino com Hjulmand mas sem Nuno Santos e St. Juste

A grande novidade no treino deste domingo do Sporting foi a integração de Hjulmand que poderá assim aspirar a somar os primeiros minutos no jogo com o Casa Pia, na sexta-feira. Ainda à parte continuam Nuno Santos e St. Juste, mas o esquerdino está na fase final dos tratamentos e já deve ser reintegrado na terça-feira.Como é habitual nas sessões após os jogos, os titulares limitaram-se a fazer trabalho de recuperação enquanto os restantes elementos trabalharam no relvado com Rúben Amorim. Daniel Bragança que saiu ao intervalo do encontro com o Vizela (3-2) devido a um traumatismo na cabeça, treinou-se normalmente. O plantel folga na segunda-feira iniciando a preparação ao desafio com os gansos na terça-feira de manhã.