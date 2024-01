Trincão agradece aos adeptos do Sporting: «Foram incríveis»

Ao cabo de 30 jogos, o Sporting ficou pela primeira vez em branco esta época, na meia-final da Allianz Cup, com o Sp. Braga.A derrota em Leiria impediu os leões de lutar pelo troféu mas no final do jogo os adeptos deram um importante sinal de confiança na equipa, ao aplaudirem os jogadores.O gesto da bancada tocou o balneário e na tarde desta quarta-feira Francisco Trincão quis retribuir a solidariedade dos sportinguistas, com uma publicação de agradecimento na rede social Instagram."Obrigado a todos pelo apoio. Foram incríveis", escreveu o avançado, de 24 anos, sobre uma foto a preto e branco, mas acrescentando um coração verde.Trincão foi titular frente ao Sp. Braga e cumpriu os 90 minutos. O internacional português atravessa o melhor momento individual da época, neste arranque de 2024, acumulando 3 golos e uma assistências nos 5 jogos oficiais do Sporting já realizados no novo ano.