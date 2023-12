Trincão ansioso pelo clássico contra o FC Porto: «Estamos com muita vontade de ganhar!»

Numa entrevista de 'bolas rápidas' concedida à 'BetanoMag', divulgada na íntegra esta sexta-feira, Francisco Trincão, extremo do Sporting, passou em revista vários temas recentes. Além dos elogios a Rúben Amorim, o seu treinador, que pode ouvir no vídeo completo acima, o futebolista que está há ano e meio a vestir de leão ao peito lembrou a chegada a Alvalade, a época de estreia e até particularizou o discurso, revelando alguns pormenores sobre os seus companheiros de balneáiro. Confira os destaques das suas declarações!

Futebol como vida: "Tornamo-nos mais profissionais ali a partir dos sub-15, quando começamos a ir às seleções jovens. No meu caso, nunca foi o meu foco, mas sempre quis - felizmente consegui!"



Rúben Amorim: "Confiou em mim e só tenho de lhe agradecer. Lembro que me enviou uma mensagem e mostrou o interesse em contar comigo no Sporting. A partir desse momento não olhei para outra coisa e quis vir para cá. Teve muita influência. É muito exigente e tira o melhor de cada jogador. E é esse o fator que faz com que todos andem de forma diferente."



Época de estreia: "Quero sempre mais e melhor, sou quem mais exige de mim, mas estou satisfeito. Em relação à época passada, como coletivo, acho que estamos melhores, mas mais pelos resultados, porque já fazíamos boas exibições e tínhamos volume de jogo."



Mais Sporting: "Estou muito satisfeito no Sporting e tenho sentido o apoio de todos, dos adeptos aos meus colegas. Lisboa também é uma grande cidade. Vejo-me a ficar muitos anos no Sporting."



Clássico com o FC Porto: "Sinto a equipa bem, bem preparada e sabemos o que temos de fazer. Claramente que estamos focados e com vontade de ganhar o jogo. Se fico ansioso? São sempre jogos que nos despertam algo mais, mas estamos com vontade de jogar e ganhar. O FC Porto é uma equipa muito difícil, com a ideia do Sérgio [Conceição] bem assente, tal como a vontade e raça que têm para jogar estes jogos. Sabemos que é difícil, mas estamos confiantes que vamos ganhar."



Gyökeres: "O que faz nos jogos, faz nos treinos, já estávamos à espera do que ele podia trazer e estamos felizes. É um jogador diferente daquilo que estávamos habituados. Se espero que faça mais? Fico sempre entusiasmado para que os meus colegas tenham sucesso."

Quem é o mais divertido e o mais tímido? "O Eduardo Quaresma sofre um bocadinho mais, por ser o mais brincalhão. O Ousmane [Diomande] gosta mais de estar na vida dele, até porque ainda não fala português."

Barcelona: "Foi um choque bastante grande, porque estive com jogadores que só estava habituado a ver. Tínhamos muitas estrelas, é um grande clube e sempre será. Gostei muito da minha passagem por lá, mas também era muito jovem. Ainda assim, foi uma aprendizagem."