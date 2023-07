Trincão e a chegada de Gyökeres: «Está a adaptar-se ao calor, está a custar-lhe um bocadinho»

Francisco Trincão falou este domingo aos jornalistas antes do treino do Sporting no estágio em Lagos, no Algarve, onde frisou que a pré-temporada está, até ao momento, "a correr bastante bem"."Bastante contente de estar aqui de novo com os meus colegas e com toda a gente. Estamos focados em preparar bem a pré-época para começar da melhor forma o campeonato"."É fazer o que tenho feito sempre, dar o meu máximo para ajudar a equipa a ganhar o máximo de jogos possíveis e dar alegrias aos adeptos"."Focarmo-nos na pré-época e depois ganhar jogo a jogo"."Adaptei-me melhor à equipa e às ideias do treinador, e vou continuar a fazer isso"."Tem corrido bastante bem. Estamos felizes, a assimilar as ideias do treinador"."Nada. Somos uma equipa, estamos todos juntos e todos têm de trabalhar para jogar"."Está a adaptar-se ao calor, está a custar-lhe um bocadinho, mas está a ser fácil. Temos um grupo excelente"."Sermos uma família, criarmos e fortalecermos o grupo que temos, e preparar da melhor maneira a época para corrigirmos os erros da época passada"."Os mais velhos também têm esse papel, mas acreditamos que eles têm muito talento e a porta aberta. Se derem o seu melhor, acredito que possam ter oportunidades"."Estou disponível para ajudar a equipa, o mister sabe o melhor para mim e para a equipa"."Mais intensidade, estamos a tentar corrigir os erros da temporada passada"."São coisas táticas, termos a fome que possa ter faltado. Em termos futebolísticos estivemos bem, mas não atingimos os nossos objetivos".