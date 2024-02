Trincão e o ambiente em Alvalade: «Incrível, tinha dito ao Morita...»

O Sporting gna receção ao Sporting de Braga por 5-0. A equipa leonina, que atingiu uma série de sete vitórias consecutivas para o campeonato, chegou aos 18 minutos a vencer já por 2-0, com os golos de Trincão (8) e de Eduardo Quaresma (18), tendo o sueco Viktor Gyökeres (71), que lidera os melhores marcadors, com 16 golos, Daniel Bragança (73) e Nuno Santos (85) 'desenhado' a goleada na segunda metade. Trincão, que fez uma grande exibição, destacou o coletivo e o ambiente em Alvalade.. "Muito satisfeitos. Queríamos ganhar, conseguimos ganhar e por muitos golos, portanto estamos satisfeitos.""Simplesmente é criar oportunidades e concretizá-las. No último jogo não conseguimos concretizar, neste conseguimos e estamos felizes.""Muito felizes. A minha exibição também tem a ver com o coletivo, os meus companheiros ajudam-me bastante, estamos felizes mas são mais três pontos e estamos focados já no próximo jogo.""Difícil, mas ainda vamos ter tempo para estudar o adversário, ver aquilo que temos de fazer. O míster com certeza nos vai dar nos a tática e estamos concentrados."Ambiente em Alvalade. "Incrível, tinha dito ao Morita..."