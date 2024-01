Trincão entra no radar do Marselha

O Marselha procura reforçar o ataque já neste mercado de janeiro e, de acordo com a imprensa francesa, pode mesmo tentar a sua sorte em Alvalade. Mais concretamente, segundo 'Le Tribune OM', o emblema orientado por Gattuso pretende garantir mais um extremo esquerdo neste defeso e tem Francisco Trincão referenciado na lista de alvos.De acordo com o portal gaulês, o extremo de 24 anos é visto pela estrutura do Marselha como um dos nomes preferenciais para reforçar a posição, sendo que têm seguido nos últimos meses a evolução do jogador dos verdes e brancos.Recorde-se que Trincão assinou em definitivo pelo Barcelona em 2023, depois de ter cumprido o período de empréstimo em Alvalade desde o Barcelona. No contrato assinado com os leões até junho de 2026, o internacional português de 24 anos ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Esta temporada, o extremo soma 2 golos e 1 assistência num total de 21 partidas pelo clube de Alvalade.De resto, há que lembrar que o Barcelona, no momento em que realizou o negócio de empréstimo e mais tarde venda definitiva de Trincão ao Sporting, definiu ainda uma cláusula de recompra do jogador fixada entre os 20 e os 25 M€, dependendo do momento em que a mesma seja executada.