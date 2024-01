«Trincão Maravilha está de volta»: imprensa espanhola rendida às exibições do extremo do Sporting

Trincão em destaque Trincão em destaque

A exibição de Francisco Trincão na vitória do Sporting frente ao Vizela pornão passou despercebida em Espanha, onde o extremo teve uma curta passagem pelo Barcelona. A 'Marca' dedica esta sexta-feira um artigo ao internacional português, intitulado "Trincão Maravilha está de volta", passando em revista as suas últimas exibições."Trincão acordou da sua ‘letargia’. O antigo jogador do Barcelona aproveitou a ausência de Marcus Edwards para se afirmar depois de um início de época cinzento", começa por referir o jornal espanhol, destacando depois os números do extremo no início deste ano, que marcou três golos e fez uma assistência nos últimos quatro jogos: "A verdade é que Trincão entrou em 2024 pela porta grande (…) Desde 2019/2020, com o Sp. Braga. Que não marcava em três jogos consecutivos".A ‘Marca’ dá ainda especial destaque ao, a contar para a jornada 16 da Liga Betclic: "Arrancou do meio campo, conduziu até à entrada da área e marcou com um ‘chicote’ que é imagem de marca".Por fim, o jornal salientou as palavras de Rúben Amorim em relação a Francisco Trincão, após o final do jogo com o Estoril: "É sem dúvida o nosso melhor rematador de fora de área. Temos trabalhado isso com ele e, embora também tenha que ver com a compreensão do jogo, é, acima de tudo, uma questão de confiança. O que mais nos agradou foi a capacidade que nos deu para atacar e defender. Tocou três vezes na boa e rapidamente percebemos que iria causar estragos".Recorde-se que o Barcelona tem uma cláusula de recompra de Francisco Trincão e 50% de uma futura venda do jogador.