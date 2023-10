Trincão: «O que dói mais é não poder ajudar a equipa»

Francisco Trincão não estará entre o lote de jogadores que Rúben Amorim terá à sua disposição para o duelo desta quinta-feira diante da Atalanta, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.Através de uma publicação nas redes sociais, o extremo português lamentou o facto de não poder ajudar a equipa no duelo contra os italianos. "O que dói mais é não poder ajudar a equipa. Força, Sporting", escreveu o futebolista de 23 anos.Recorde-se que na conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, Rúben Amorim revelou que Francisco Trincão já andava com algumas limitações há algum tempo, dores essas que o próprio jogador acabou por esconder da restante equipa. "Trincão? Está com uma dor, não disse nada a ninguém, vai recuperar. Sou treinador dele, conheço-o muito bem e não reparei. Já tinha ali uma dor e não disse a ninguém. O Trincão não estava nas melhores condições, não se protegeu a ele, protegeu a equipa... é por isso que eu também gosto tanto do Trincão", atirou o técnico leonino, na antevisão ao jogo contra a Atalanta.