Trincão partilhou balneário com Ronaldo e Messi: «São muito exigentes e querem ganhar a todo o custo»

É um dos raros jogadores que poderá um dia contar aos netos que partilhou o balneário com os dois jogadores que mais marcaram o futebol mundial nos últimos anos. Francisco Trincão, hoje no Sporting, esteve em 5 jogos com Cristiano Ronaldo, na Seleção Nacional, em 2020, e cruzou-se ainda com Messi, no Barcelona, na época 2020/21, coabitando com o argentino em 35 jogos.Em declarações à nova edição da BetanoMag, que ficará disponível esta sexta-feira, o internacional português, de 23 anos, deixa as suas impressões sobre os dois craques, que compara em grandeza e exigência."A unica coisa que posso apontar e que digo sempre é que são ambos muito exigentes. O Cristiano pode parecer talvez um bocadinho mais mas são os dois muito exigentes e querem ganhar a todo o custo", descreve Trincão, que além de Ronaldo e Messi destaca Neymar "pelo que faz dentro de campo".