Trincão: «Temos muito caudal ofensivo, aproveitámos e estamos felizes»

Franscico Trincão destacou o poderio ofensivo do Sporting que venceu a U. Leiria por 3-0 e passou às meias-finais da Taça de Portugal."Sabíamos ia ser difícil, mas que íamos ter as nossas oportunidades, como sempre. Temos muito caudal ofensivo, aproveitámos e estamos felizes por passar às meias finais", disse à Sport TV."Não, de todo. Pegamos no que controlamos. Estávamos focados no próximo jogo, era este, ganhámos e estamos felizes. Estamos focados nos nossos jogos e em ganhar o próximo.""Vai ser jogo diferente [da Allianz Cup]. Vamos fazer tudo para ganhar em casa e com os nossos adeptos.""Depende do míster e dos colegas, que me ajudam sempre, tenho sentido apoio de toda a gente. Sou mais um para ajudar"