Trio do Sporting com queixas

O Sporting teve uma noite algo descansada na visita a Chaves, como espelha a vitória folgada, mas Amorim ainda lidou com pequenas dores de cabeça ao longo do jogo. Logo na 1.ª parte, Paulinho foi fustigado por entradas mais duras, travando duelos com os centrais adversários, com um lance já perto do intervalo a preocupar. Aos 45’+3, após falta de Vasco Fernandes, o camisola 20 ficou no relvado queixoso da perna direita, mas voltou bem na 2.ª parte.

Na etapa complementar, foi a vez de Gyökeres pregar um susto. Num lance que terminou no 2-0 de Trincão, o sueco tirou um cruzamento aos 52’, mas parou logo, agarrando-se ao joelho esquerdo, zona onde já teve problemas na presente época e que motiva um cuidado maior através do uso de proteções e fita kinesio. Aos 90’+1, viu amarelo – o terceiro na Liga – por falta sobre Sandro Cruz. Perto do fim, e já depois de ter sofrido uma entrada ríspida de João Correia aos 62’, Hjulmand queixou-se de dores após uma bola embater na cabeça mas sem sobressaltos.

De modo a reduzir o desgaste das viagens, recorde-se, o plantel foi e voltou do Porto de avião e só fez de autocarro as ligações para Chaves.