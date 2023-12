Trio do Sporting em risco por estar 'à bica'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na equipa do Sporting há três jogadores à beira da suspensão caso vejam um cartão amarelo no campeonato: são eles o central Gonçalo Inácio, o médio Hjulmand e o avançado Edwards.Recorde-se que depois da visita ao Dom Afonso Henriques, amanhã, os leões recebem o FC Porto, no dia 18.