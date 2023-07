Ueda próximo de reforçar o Feyenoord

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Visto pelo Sporting como alvo para o ataque, na eventualidade de perder Chermiti ou Paulinho neste mercado, Ueda parece ter o futuro definido e, de acordo com o Cercle Brugge, deve deixar o clube belga para rumar ao Feyenoord. A garantia foi dada pelo diretor-desportivo do clube, Carlos Aviña Ibarrola.

"Esta não será apenas uma transferência recorde para nós. Também o Feyenoord nunca pagou tanto por um jogador", apontou o dirigente ontem, em declarações à 'Het Laatste Nieuws', num negócio definido em 9 milhões de euros, com o acordo a incluir outros 3 mediante objetivos. Desta forma, Ueda, que tinha pré-acordo com os holandeses, vê o clube subir a parada dos 8 M€ e resolve o futuro.





Enquanto procura garantir mais reforços, o Sporting tenta definir a colocação de jogadores excedentários, um lote constituído por Ilori, Marsà, Sotiris, Eduardo Henrique, Tanlongo, Rafael Camacho e Fatawu, que começará a partir de hoje a trabalhar juntamente com a equipa B, na Academia, enquanto aguardam por novidades. Insatisfeito por não estar nas contas da A, o último nome citado desabafou nas redes: "Serei sempre o mesmo. Sou mais forte que o passado e nada no futuro me assusta."