Ugarte e a despedida emocionada do Sporting: «Antes de entrar na Academia disse que não ia chorar...»

Ugarte falou esta quarta-feira no Aeroporto de Lisboa, à partida para Paris, sobre a despedida emocionada que viveu ao lado dos jogadores e staff do Sporting na Academia. Em declarações a, o médio uruguaio, que vai assinar pelo PSG, assumiu quais os antigos companheiros dos quais sentirá mais falta."Antes de chegar à Academia disse que não ia chorar, mas quando cheguei começou a ficar mais difícil. Fui muito feliz no Sporting, e claro que fiquei um pouco triste. Por outro lado, contente pela relação que deixo com os meus companheiros. Agora estou focado no que aí vem", começou por dizer."Aprendi muito, assim como nos primeiros meses no Famalicão. Mas estes anos no Sporting foram incríveis. Aprendi muito como jogador, comecei a jogar a médio defensivo. Foram duas etapas muito boas, que enriquecem um jogador. Agora é tentar dar tudo em Paris"."Claro que sempre foi um sonho, mas nunca pensei que fosse tão rápido. A verdade é que era um sonho que tinha quando era mais pequeno, jogar numa equipa grande como o Sporting e agora no PSG"."Falámos sobre coisas que não têm a ver com futebol. Gosto muito dele, aprendi muito com ele. Espero que no futuro seja meu treinador de novo..."."Gostava de ter saído com mais títulos. Acho que faltou alguma regularidade. Todos os anos queria ganhar, mas a única Taça que tenho desfrutei muito"."Primeiro o Seba (Coates)... Foi sempre muito importante. Quando cheguei, ele foi muito importante fora e dentro do futebol. Também tenho boa relação com Franco Israel, mas com todos os outros. Matheus Reis, Daniel Bragança, Pote... Espero que essa ligação fique para sempre"."O objetivo é sempre a Champions, numa equipa como o PSG, que é muito grande. Tenho de começar bem, conhecer os companheiros, tentar chegar no meu melhor. Quero continuar a aprender, ainda sou um miúdo mas já vivi muita coisa"."É dar outro passo. Como jogador é muito importante. É uma das melhores equipas do mundo. É um prémio pelo meu trabalho, pelo momento que vivi no Sporting e no Famalicão. Agora tenho de me focar naquilo que vem aí".Pensa voltar algum dia? "Sim, tenho pensado [em voltar], gostei muito do que vivi. Conselho? Pela minha maneira de ser, que tentem sempre jogar com fome. E metam música, sempre que metia lá música... Agora pode ser o Pote"."Vamos ver a pré-época, quem chega... Acredito que o Sporting está em boas mãos"."Somos jogadores diferentes. Espero que seja o ano dele, tem muita qualidade. Gosto muito de o ver jogar"."Sim, já falei com alguns colegas. Também falei com Sarabia, deram-me boas referências. É um treinador que não conheço, mas espero que me ensine muito. Tenho de ter a capacidade para ouvir e aprender"."Felicidade"."Rúben Amorim".(notícia atualizada às 15h13)