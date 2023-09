Ugarte e as dificuldades de adaptação ao PSG: «Estive muito confortável no Sporting»

Integrado nos trabalhos da seleção do Uruguai, Ugarte admitiu que sentiu dificuldades nos primeiros tempos em Paris, uma afirmação curiosa tendo em conta que foi sempre titular no PSG nas quatro jornadas já disputadas."O PSG é uma equipa totalmente diferente que considero das melhores do Mundo dada a qualidade dos seus jogadores, mas ainda está a ser formada. Estou muito contente pois sinto que evolui e subi na minha carreira", afirmou o antigo médio leonino, à ESPN, recordando ainda os primeiros dias em França: "As primeiras semanas no PSG custaram-me pois no Sporting estive muito confortável e contente. A mudança para Paris exigiu algum tempo de adaptação, mas agora estou muito bem e sinto-me confiante pois os meus companheiros também me tratam bem".