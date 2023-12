Um bis em 10 minutos: Gonçalo Inácio apanhou-lhe o jeito diante do Sturm Graz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Inácio assinou esta noite, diante do Sturm Graz , o primeiro bis da carreira, ao marcar dois golos no espaço de 10 minutos, entre os 61 e 71. O defesa central, que até foi suplente e entrou em campo apenas ao intervalo, tinha apenas um golo marcado esta temporada, precisamente na última partida que disputou, a derrota diante do V. Guimarães.