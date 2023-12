Um Natal especial: Varandas, Amorim e Viana visitaram o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

Na antecâmara do Natal, o Sporting proporcionou um dia especial aos doentes e utentes do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA), representado por Rúben Amorim, Frederico Varandas e Hugo Viana.O presidente, treinador e diretor desportivo dos leões, respetivamente, começaram a visita pela zona da pediatria e, de acordo com a informação disponibilizada pela comunicação do clube, foram "muito solicitados ao longo da tarde e corresponderam com disponibilidade total, primeiro, para todas as crianças, mas também junto dos adultos que também frequentam ou estão internados neste espaço em Alcabideche".A ação solidária foi, de acordo com o líder dos verdes e brancos, "gratificante" para todos os envolvidos. "Não tem preço o que uma simples presença ou um simples gesto podem fazer nestas pessoas. O Sporting é um clube com dever e sentido de responsabilidade social e, para nós, é gratificante proporcionar esta alegria quer a crianças, quer a doentes adultos", destacou Frederico Varandas, aproveitando a ocasião para aplaudir o papel do CMRA. "É uma instituição que luta todos os dias para melhorar a qualidade de vida destes doentes. Cada dia é uma final para eles, cada dia dão o melhor pelos utentes". "Aproveito, por isso, para desejar um bom Natal a todos os doentes, mas também a todos estes técnicos de saúde que todos os dias lutam para que os seus doentes possam melhorar a sua qualidade de vida", rematou.Já Rodrigo Ramos, enfermeiro diretor do CMRA, assumiu que a simples presença dos leões irradiou o dia das crianças que estão internadas naquele espaço. "Estas ações solidárias, com a presença de pessoas com reconhecido mérito em termos sociais, têm todo o significado, principalmente, nesta altura tão especial. Tiveram um dia completamente diferente e viu-se espelhada nos seus rostos a felicidade por verem pessoas que reconhecem de outros meios a estarem com elas e a desejarem-lhes boas festas", vincou.Por sua vez, Inês Seco, coordenadora executiva da Fundação Sporting, sublinhou que o Sporting "é muito mais do que só desporto" e destacou a ligação "constante" ao CMRA. "Nesta altura do Natal, quisemos apoiar de uma maneira diferente, trazendo o presidente, o míster e o Hugo Viana para distribuírem alguns miminhos de Natal e tornar possível aquilo que muitos podiam pensar que era impossível. Não custa nada e faz todo o sentido que o Sporting CP possa fazer a sua presença e deixar a sua marca nesta altura do ano", atirou, reforçando: "A ideia é continuar a olhar para a frente, porque este é um presente sempre a pensar no futuro".