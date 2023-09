Um reencontro com muito... Sporting: Romagnoli visitou Abel em Buenos Aires

O Palmeiras enfrenta na madrugada desta sexta-feira (1h30) o Boca Juniors, na Argentina, em duelo da Libertadores, o que serviu de pretexto para um reencontro com muito... Sporting. É que Romagnoli fez questão de ir ao treino do Verdão rever Abel Ferreira, com quem partilhou balneário em Alvalade.Com efeito, Abel e Romagnoli, antigo lateral direito e médio-ofensivo do Sporting, respetivamente, posaram para a fotografia no relvado do estádio do San Lorenzo, horas antes do embate da 1ª mão das meias-finais da Libertadores. Recorde-se que os dois ex-leões chegaram ao clube de Alvalade no mesmo mercado, em janeiro de 2006.Depois de terminarem carreira, Abel arrancou a carreira de treinador na formação dos leões, para depois rumar ao Sp. Braga, PAOK e Palmeiras. Já 'Pipi' Romagnoli é atualmente técnico da equipa B do San Lorenzo, clube que cedeu as suas instalações para os treinos do Palmeiras.