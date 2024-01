Um "vulcão verde e branco" no primeiro jogo do ano: Sporting terá casa cheia na receção ao Estoril

Os bilhetes para o primeiro jogo de 2024 estão muito perto de esgotar



Se tens Gamebox, vem tornar Alvalade num vulcão verde e branco ??



https://t.co/7ZpEIY3n8q pic.twitter.com/IfQqGrSZ26 — Sporting CP (@SportingCP) January 5, 2024

O Sporting prepara-se para arrancar o ano com tudo, pelo menos no que diz respeito ao apoio dos seus, dado que terá casa cheia esta sexta-feira na receção ao Estoril, com início às 18h45.Com efeito, e de acordo com informações recolhidas por, a poucas horas do encontro os leões viram esgotar os ingressos de bancada e também os 'Silver Seats', restando por esta altura alguns 'Gold Seats'.Como o próprio clube fez questão de sublinhar, através das suas redes sociais, perspetiva-se assim um "vulcão verde e branco" no apoio à equipa de Rúben Amorim diante dos estorilistas.