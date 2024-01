Uma boa notícia para Amorim: Matheus Reis integrado no arranque da 'Operação Sp. Braga'

O início da 'Operação Sp. Braga', com o treino matinal em Alcochete, trouxe uma boa notícia para Ruben Amorim, neste caso a aptidão de Matheus Reis, ala esquerdo de 28 anos que tinha falhado a visita ao reduto do Vizela, na passada quinta-feira, por estar a recuperar de uma gripe.Pese a forte carga viral que afetou o defesa melhorou ao ponto de receber autorização para se apresentar no relvado da ala profissional da Academia, este domingo, candidatando-se, também, a um lugar nas opções do seu treinador rumo à meia-final da Allianz Cup, na terça-feira, às 19h45.No boletim clínico continua Iván Fresneda, ala direito de 19 anos, em reabilitação a uma intervenção cirúrgica ao ombro esquerdo.Os leões têm novo apronto marcado para segunda-feira, com início às 10h30 e Amorim fala às 13h45, no Auditório Artur Agostinho, no José Alvalade, antes da comitiva verde e branca seguir para o distrito de Leiria, onde ficará instalada, no habitual estágio.