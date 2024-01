Uma visita especial do Sporting à Academia do Johnson: «Demonstrar aquilo que o clube é fora das quatro linhas»

Alguns dos elementos da equipa principal do futebol do Sporting, juntamente com outros atletas de várias modalidades do clube, viveram uma tarde diferente e especial, ajudando os mais novos e desfrutando de momentos positivos e de convívio. Numa iniciativa promovida pela Fundação Sporting, Eduardo Quaresma, Rafael Pontelo (equipa principal de futebol), Diogo Cabral (equipa B de futebol), Cátia Azevedo (atletismo) e Carolina Falcão (futebol feminino) marcaram presença na Academia do Johnson, no Bairro do Zambujal, em Alfragide, onde fizeram as delícias dos mais novos."Para já é de dar os parabéns ao Sporting por esta iniciativa, que permite a estas pessoas estarem connosco e passarem um bom momento e a nós conhecer e vivenciar outras realidades, assim como demonstrar aquilo que o Sporting também é fora das quatro linhas: um clube grande que se preocupa com as pessoas", começou por assumir Quaresma aos meios do clube de Alvalade, antes de destacar a forma como decorreu o convívio com os jovens fãs."Conhecemos realidades um bocado difíceis, de pessoas que não têm tanto apoio como nós e é muito importante vir aqui, apoiá-los de certa forma. Vêem-nos como pessoas de referência e é sempre bom mostrar e experienciar um bocado aquilo por que eles passam e também passarmos algumas coisas que aprendemos para eles. É muito gratificante estar aqui e agradeço o convite do Sporting. Esta iniciativa é de excelência", apontou o central de 21 anos.Também Diogo Cabral, extremo dos 'bês' e natural de um bairro da Amadora, mostrou-se feliz por participar nesta iniciativa solidária. "Acho que foi bom para os meus colegas perceberem esta realidade, terem a oportunidade de ver o que se passa nos bairros, assim como foi bom para estas crianças terem-nos aqui. A mim, em particular, ajudou-me a manter os pés bem assentes na terra e espero que estes jovens tenham percebido que todos nós conseguimos alcançar aquilo que ambicionamos", confessou o extremo de 20 anos.De igual forma, Inês Sêco, coordenadora-executiva da Fundação Sporting, louvou mais um momento de partilha entre atletas do emblema de Alvalade, numa tarde marcada por vários jogos e diversão. "Para nós, Fundação Sporting, é muito importante, a união, o respeito e a inclusão e a Academia do Johnson também trabalha com esses valores. Por isso, fez-nos sentido vir aqui e foi muito bom ver tanto as pessoas daqui, como os nossos atletas, que acabam sempre por levar mais do que trouxeram, tão contentes. Foi um dia muito diferente no qual todos ganharam e onde se viu, sem dúvida, a energia como todos abraçaram este desafio", vincou.Já por parte da Fundação do Jonhson, organização fundada por João Semedo, ex-jogador que promoveu várias iniciativas com o objetivo de ajudar crianças desfavorecidas, a mulher do falecido obreiro da fundação, Susana Tavares, agradeceu a presença de elementos do Sporting. "Foi um dia muito diferente e muito bom para todos. Estão todos muito contentes com aquilo que viveram aqui. O Sporting pode voltar sempre, a porta estará sempre aberta", garantiu.