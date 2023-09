Uruguaios avançam que Marcelo Bielsa vai deixar Coates de fora dos convocados da seleção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Segundo avança este sábado a imprensa do Uruguai, Sebastián Coates, central e capitão do Sporting, não fará parte da lista de convocados da seleção celeste para o duplo-compromisso contra o Chile (em casa, dia 9) e Equador (fora, dia 12), cenário que deverá ser confirmado ao final da noite de hoje pelo técnico Marcelo Bielsa.





As mesmas fontes garantem que a provável ausência do futebolista, de 32 anos, é apenas uma opção do selecionador, uma vez que o defesa, apurou o nosso jornal, não apresenta qualquer problema físico. Estava na lista de pré-eleitos, mas a decisão foi deixá-lo de fora.

Ao invés de Coates, o guarda-redes Franco Israel deverá ser chamado para os duelos de qualificação rumo ao Mundial'2026, que se disputará nos Estados Unidos da América, México e Canadá.