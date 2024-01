O Valencia oficializou esta terça-feira a venda do passe de Koba Koindredi ao Estoril. O clube canarinho, conforme já anunciámos, antecipou a opção de compra, tendo pago 3 milhões de euros aos espanhóis, para depois vender 90 por cento dos direitos do francês ao Sporting por 4 milhões."O Valencia chegou a acordo com o Estoril para a transferência de Koba Koindredi. O clube quer agradecer ao jovem médio o seu esforço e dedicação, desde a sua chegada, em 2018/19", escreve o Valencia, em comunicado.Está assim oficializada a primeira parte do negócio. Segue-se a apresentação pelo Sporting, que deverá acontecer ainda durante o dia de hoje.