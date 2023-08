Valladolid luta pelos empréstimos de Fatawu e Tanlongo

O Valladolid está perto de assegurar o empréstimo de Tanlongo por uma temporada e, de acordo com o 'Pucela Fichajes', manifestou também ao Sporting o interesse de receber Fatawu nas mesmas condições.Após ter seguido à 2ª Liga espanhola, o clube está realizar um reestruturação que também incluiu parte a saída do antigo diretor desportivo, Fran Sánchez. Sem grandes possibilidades financeiras de ir ao mercado, os responsáveis pretendem receber jogadores por empréstimo, e as boas relações estabelecidas com a SAD leonina na transferência de Plata podem ajudar as negociações. Em relação ao médio argentino, é provável que seja alcançado um acordo nos próximos dias, pois há interesse doo jovem em rumar a Espanha.Já o extremo será mais complicado pois é cobiçado pelo Crystal Palace, da Premier League, e várias formações da Liga Betclic. A prioridade da SAD é vender o passe do futebolista por 15 M€, mas se não chegar qualquer proposta é quase certa a sua cedência.