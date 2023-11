Valladolid não esquece Iván Fresneda e deixa mensagem de apoio ao leão: «Força e carinho!»

Multiplicam-se as mensagem de apoio a Iván Fresneda, ala direito do Sporting que não resistiu às dores no ombro esquerdo e precisou de ser alvo de uma intervenção cirúrgica, operação que o deverá afastar de competição pelo menos até fevereiro Além dos companheiros de equipa, também o Valladolid, seu ex-clube, lhe deixou uma mensagem de rápidas melhores, neste caso acompanhado com uma imagem muito especial, como pode comprovar abaixo. "Muito força e carinho desde o Pucela, Iván!", escreveram os espanhóis nas redes, clube que atualmente está no segundo escalão e que encaixou 9 milhões de euros com a venda do defesa aos leões, acordando mais 2 mediante o cumprimento de objetivos.