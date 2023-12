«Vão bater com a cabeça nas paredes por não terem comprado Gyökeres»

O impacto de Viktor Gyökeres no Sporting tem atravessado fronteiras e, em Inglaterra, há quem não compreenda como foi possível certos clubes da Premier League deixarem escapar o sueco para Alvalade.Contratado ao Coventry, do Championship, após ter marcado 40 golos em duas épocas, o avançado leva 13 golos e 5 assistências em 16 jogos de leão ao peito.Carlton Palmer, antigo médio internacional inglês, de 57 anos, que passou pelo Coventry entre 1999 e 2001, acredita que emblemas como o West Ham ou o Everton vão arrepender-se por não terem amarrado Gyökeres."Há equipas a acompanhar a situação do Gyökeres, que tem estado em grande forma desde que se transferiu para o Sporting no verão. Fico surpreendido que nenhum clube da Premier League tenha achado que valia a pena contratá-lo, depois dos golos que ele marcou no Championship. É muito consistente e por 24 milhões de euros (20 M€+4 M€) valia seguramente a pena tentar. O Coventry ainda vai beneficiar mais no futuro, se ele for vendido, porque tem direito a 15% da mais-valia. Clubes como o Everton e o West Ham vão bater com a cabeça nas paredes por não terem comprado [o passe de] Gyökeres quando tiveram oportunidade para isso", atira Carlton Palmer, em declarações à 'FLW' (Football League World).