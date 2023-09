Varandas aborda caso Taremi e atira a norte: «Durante anos trataram-nos como mouros»

Frederico Varandas abordou, à partida do Sporting para a Áustria, via Beja, a polémica sobre os comentários de Carlos Xavier sobre Taremi, caso que valeu a abertura de um processo por parte do Conselho de Disciplina da FPF, cuja pena pode incorrer na interdição do José Alvalade até um prazo máximo de 5 jogos. O presidente dos leões não poupou nas críticas e recordou que também do norte já chegaram comentários xenófobos."O Carlos Xavier teve um comentário infeliz e o próprio teve o cuidado de se retratar publicamente. Apelidou o jogador [Taremi] de muçulmano e a verdade é que pediu desculpas publicamente, ao jogador, ao Sporting e à Sporting TV, porque o clube não se revê nesse tipo de comentários, mas de facto parece que há pessoas que podem fazer e dizer o que querem neste país", atirou no aeroporto de Beja, antes de concretizar: "Durante anos ouvi pessoas a tratarem as pessoas de Lisboa como mouros, um discurso divisionista, discriminatório e xenófobo, que alimenta a divisão... Parece que há uma parte do país que são os puros e outra que são os mouros. Não sei se o CD tem noção, acho que tem, mas mouro é sinónimo de sarraceno, de quem pratica o islão. Não acho piada. Acredito que os muçulmanos também não achem piada e lamento que não haja o mesmo tratamento."