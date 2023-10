Varandas diz que voto eletrónico à distância será "revisitado": «70% dos que votaram querem mudança»

Frederico Varandas considera que caso a participação na Assembleia Geral deste domingo tivesse sido maior, também o ponto 2, relativo ao voto eletrónico à distância, teria passado - era necessária uma maioria qualificada, ou seja, três quartos (75%), para a mesma ser aprovada, tendo ficado pelos 71,65. O presidente do Sporting disse respeitar a decisão tomada hoje mas lembrou que o facto de a votação ter tido números a rondar os 70% fará com que o tema venha, no futuro, a ser "revisitado"."Os quatro pontos de uma forma geral tiveram votações acima de 70%. Foi clara a vontade dos sócios em aprovar os quatro pontos. O segundo ponto que quero destacar é que votaram 4 por cento dos sócios elegíveis para votar. Uma das razões para este Conselho Diretivo trazer a discussão do voto eletrónico à distância era exatamente por noites eleitorais como estas. Dos 4% elegíveis que vieram votar, 70% demonstraram que queriam uma mudança. É uma vitória esmagadora de quererem evolução nos estatutos mas uma vitória não suficiente para uma maioria qualificada de 75%. Isto significa duas coisas: não é a primeira vez que os sócios têm a ilusão de que as coisas passam por si. Não duvido que se tivesse existido uma participação de 5 ou 10 mil sócios, o segundo ponto também teria passado. Mas a vontade dos sócios é esta e respeitaremos. Enquanto presidente respeitarei sempre e não esquecerei que 70% das pessoas que votaram querem mudança. Não foi suficiente para 75% mas este assunto será revisitado", disse numa declaração aos jornalistas em Alvalade, já depois da AG.