Varandas e a centralização dos direitos de TV: «É extremamente importante que nenhum clube perca o que tem»

Frederico Varandas disse que o Sporting sempre foi favorável à centralização dos direitos desportivos mas que nenhum clube pode receber menos do que encaixa atualmente no modelo em vigor."O Sporting era favorável à centralização ainda antes de ser uma realidade e uma imposição governamental. O Sporting acredita que é um passo fundamental para a valorização da Liga e para o aumento da competitividade. Como presidente do Sporting, é extremamente importante - e foi o que nos garantiram - que nenhum clube perca o que tem. O Sporting é a favor da centralização e interessado em não perder nada do que adquiriu até hoje", disse o líder verde e branco durante o Thinking Football Summit, esta manhã, frisando: "Se competirmos numa liga mais forte, estaremos mais fortes."Já ontem, o Benfica torceu o nariz à centralização, com o vice-presidente encarnado Luís Mendes a sublinhar: "Os nossos orçamentos não podem ser reduzidos".