Varandas e Amorim exaltados em tarde de confusão: as imagens no Municipal de Famalicão

Vivem-se momentos de tensão em Famalicão, com os sucessivos atrasos ao embate entre os minhotos e o Sporting, da jornada 20 da Liga, inicialmente marcado para as 18h00 deste sábado, mas que ainda... nem adeptos no Municipal tem.Frederico Varandas e Rúben Amorim, presidente e treinador dos leões, respetivamente, mostram semblantes de exaltação, captados pelas objetivas já no perímetro do estádio, visivelmente incomodados pelos problemas que nasceram com a falta de policiamento ao encontro.