Varandas sublinha mensagem: «Grupos só existem para servir o Sporting»

A Gala dos Prémios Stromp 2023 foi o último ato oficial de Tito Arantes Fontes como presidente do Grupo Stromp (será substituído pelo ex-colunista deCarlos Barbosa da Cruz). Na abertura do seu discurso, Frederico Varandas elogiou o trabalho de Tito Arantes Fontes e aproveitou para sublinhar uma mensagem clara."O Grupo Stromp tal como outros grupos de associados só existem porque existe o Sporting e existem para servir e fortalecer o Sporting, e nunca o contrário. Muito obrigado pelo seu sentido de missão. Muito obrigado pelo seu amor ao Sporting", enalteceu Varandas, que começou por felicitar todos os premiados da noite, no Hotel Sheraton, agradecendo-lhes pela "maneira como serviram e representaram o Sporting.""Quero dar uma palavra especial ao ainda presidente do Grupo Stromp, dr. Tito Arantes Fontes, pelo seu trabalho ao longo destes 6 anos como presidente. Não posso falar como membro interno do grupo, porque não o sou, mas falo enquanto presidente do Sporting Clube de Portugal. Este mandato de 6 anos foi seguramente vivido num dos momentos mais críticos da história do Sporting. Viveram-se momentos muito difíceis e tristes e poucos anos mais tarde, momentos de felicidade épica. E quero aqui destacar que em todos esses momentos o presidente do Grupo Stromp nunca esqueceu a sua primeira obrigação: servir o Sporting", destacou ainda Varandas.