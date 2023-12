Varandas vê Sporting a “lutar por todos títulos nacionais de uma forma natural, permanente e consolidada”

Num discurso perante o Grupo Stromp que passou ao lado das polémicas da arbitragem, Frederico Varandas colocou grande parte do foco na vertente interna e aproveitou para… deixar água na boca aos sportinguistas, ao anunciar para breve novidades em várias frentes."Ainda em 2023 e no início de 2024 serão dadas a conhecer novidades que serão transversais praticamente a todo clube: área financeira, investimentos e requalificações no Estádio José Alvalade, no futebol de formação e nas modalidades. De 2024 a 2026 daremos passos decisivos para o crescimento e afirmação do nosso clube", assegurou Varandas esta noite, na gala anual dos Prémios Stromp.O líder leonino foi mais longe e garantiu que o trabalho feito desde 2018 permite agora consolidar a posição do Sporting como crónico candidato ao título. "Iniciámos a época 2023/2024 com um propósito: iniciar uma nova era. Uma nova era muito para além apenas de resultados desportivos, do ‘Alvalade 2.0’, da recuperação financeira. Na verdade, trata-se de uma nova era que será o somatório de tudo isso. Iremos reposicionar de uma forma permanente e consolidada o Sporting, de uma forma estrutural e financeira, como um clube grande com condições objetivas para lutar por todos títulos nacionais de uma forma natural", prometeu Frederico Varandas, olhando em retrospetiva para o passado e projetando o futuro."De 2019 a 2023 reformámos o clube de A a Z, departamento a departamento. Tornámo-nos mais eficazes, mais eficientes, mais preparados, mais competentes, mais sustentáveis, mais fortes, mais competitivos, mais saudáveis. Muito desse trabalho foi invisível à maioria dos adeptos, mas será visível para todos os resultados desse mesmo trabalho", concluiu.