Varandas volta a defender proposta de voto à distância: «Às vezes achamos que os sócios do Sporting não sabem ler...»

Quando falta menos de uma hora para o encerramento das urnas, onde os sócios do Sporting votam 4 pontos em assembleia geral ordinária, Frederico Varandas continuar a insistir no passo em frente que será ter o voto eletrónico descentralizado, garantindo que fica a sensação - errada, vinca - que os associados leoninos... não são capazes de entender mudanças simples no quotidiano de um clube."Há uma certa sensação, uma certa arrogância, de que os sócios do Sporting não são esclarecidos, que não sabem o que é o voto eletrónico, que não sabem ler...", atirou, lembrando que esta não é uma proposta embalada pelo sucesso desportivo, até porque o futebol vem de um quarto lugar.Concluiu lembrando que 77% dos sócios são dos distritos de Lisboa e Setúbal, mas que os outros 23% "também merecem" ter participação ativa na vida do clube. "São sócios de segunda ou são sócios que também não são esclarecidos e que não merecem ter o mesmo direito que os que moram no distrito de Lisboa? Eu acho que merecem!".