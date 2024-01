Vasco Seabra e a situação de Koindredi: «Está disponível para o jogo com o Benfica»

Koba Koindredi foi totalista na derrota (1-2) do Estoril este sábado diante do Arouca, a contar para a 18ª jornada do campeonato e, numa altura em que o futuro do médio no Sporting começa a ganhar cada vez mais força, o técnico dos canarinhos, Vasco Seabra, abordou a situação do jogador. Depois das negociações com o Valencia tendo em vista a contratação do médio francês para o clube de Alvalade conhecerem evoluções na sexta-feira, Seabra comentou a questão, garantindo, na flash da Sport TV, que Koba é opção estorilista nesta semana."A única coisa que sei e que foi dita pelo meu presidente é que o Koba hoje jogou, amanhã vai treinar e depois de amanhã vai treinar. Até alguma informação em contrária, a naturalidade das coisas tem sido esta. O Koba tem estado estável, sereno, com muita vontade de nos ajudar e nós a ele para continuar a crescer", apontou o treinador do Estoril, logo após o encontro diante do Arouca, deixando claro que conta com o médio francês de 22 anos para o próximo duelo perante o Benfica, quarta-feira, na 'final four' da Allianz Cup."Sim, está disponível para o jogo com o Benfica, até alguma informação em contrário. Até dia 2 de fevereiro as coisas podem sempre mexer. Temos uma confiança muito grande nos nosso e seguimos com confiança neles", reiterou.Recorde-se que, tal como o diário AS avançou na sexta-feira e Record confirmou, o Valencia aceitou uma proposta e 4 milhões de euros recebida por Koindredi, neste caso devido à opção de compra de 3 milhões que o Estoril tinha pelo jogador no empréstimo selado com o emblema che. Ultrapassado este passo, os canarinhos terão de acordar com o Sporting um negócio em torno do jogador francês, sendo que tais moldes ainda estão por definir, uma vez que, segundo os regulamentos da FIFA, um futebolista não pode ser vendido até 16 dias depois de ter sido adquirido por um determinado clube. Em cima da mesa está a negociação com o Valencia de 90% do passe de Koindredi a troco de 4 M€.