Vasco Seabra garante Koindredi na final da Allianz Cup: «Ele disse 'até sábado'»

A presença do Estoril na final da Allianz Cup vai atrasar o ingresso de Koindredi no Sporting, uma garantia deixada pelo técnico dos canarinhos, Vasco Seabra, após ter eliminado o Benfica na competição, e assegurado um lugar no jogo decisivo frente ao Sp. Braga, no sábado."Vou partilhar com vocês o que dizia ao meu diretor de comunicação. Gosto muito dos meus jogadores, pois têm um talento incrível. Para não individualizar, quem levar algum destes jogadores, está muito feliz. Neste momento, sei que ele é nosso jogador, e ele estava de rastos. De mercado é a única coisa que posso dizer. Ele disse 'até sábado' e esteve a dançar connosco no balneário", afirmou o treinador.