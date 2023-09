Rúben Amorim faz a conferência de antevisão ao Sturm Graz-Sporting, jogo da 1.ª jornada da Liga Europa marcado para amanhã (20h00). Veja aqui a transmissão em direto."Obviamente que o objetivo passa sempre por vencer, já são 7 jogos que o Sporting não consegue vencer, cinco derrotas e dois empates, e isso também revela a qualidade das equipas austríacas. Temos de levar o jogo para onde nós queremos e não para o jogo do adversário, se conseguirmos ter bola estaremos mais perto de vencer. Vai ser um jogo difícil. Mataremos esse enguiço, seguiremos com três pontos, o que não será decisivo, mas essa é a nossa vontade: vencer.""Acho que foi uma simpatia do treinador. Sempre tive bons jogadores, tanto no Sporting como o Sp. Braga, daí se calhar essa ideia. É não deixar-nos levar por isso. Sabemos muito bem o desafio que temos amanhã. Temos de ter todos os jogadores no máximo. Não vai haver risco de poder facilitar no jogo, vamos fazer uma rotação normal. Este jogo é completamente diferente. Posso dizer que alguns jogadores que vão jogar já foram titulares no campeonato. O Daniel Bragança vai ser titular porque precisamos de ter bola e não há ninguém no plantel melhor do que o Dani para termos bola. Vai haver uma rotação. Vamos meter os melhores jogadores em termos de características. Não vamos descansar jogadores porque eles não precisam de descansar.""Nessa parte vamos olhar mais para a observação que fizemos do adversário e nunca vi esta equipa ficar à frente da baliza, vai pressionar o campo todo. Não prevejo nada um adversário assim. Quer picar os seus jogadores, os seus adeptos, a verdade é que o Sturm Graz esteve mais perto da Liga dos Campeões do que nós. Nós não fizemos o que deveríamos no campeonato nesse aspeto. Queremos chegar a um nível em que todos os anos queremos estar na Liga dos Campeões. Não o fizemos por culpa própria, por isso estamos onde deveríamos estar. O que interessa é dentro do campo. O jogo vai ser muito difícil amanhã e imagem disso é o histórico do Sporting aqui na Áustria. Cada vez que um jogador do Sporting levantar a cabeça para jogar, vai lá estar um jogador adversário. Vai ser um jogo diferente e eu estou até entusiasmado para ver a resposta da equipa.""Saber se está mais preparado ou não teremos de ver com o tempo, ainda é muito cedo. A equipa tem mais opções, não há risco nenhum fazer alterações. Veremos no futuro. A equipa tem mais experiência. O estofo da equipa cresceu, a equipa era diferente quando defrontou o LASK Linz. Há uma coisa boa do jogo do LASK, nunca nos saiu da cabeça, até porque foi o nosso pior dia em Alvalade, relembro que o Rio Ave esteve quase a passar com golos do Mané e do Geraldes, dois jogadores que tinham saído do Sporting. Estamos mais preparados do que estávamos na altura. Vamos ver se vamos corresponder amanhã.""O Franco também não vai ser titular amanhã, é o último que digo, mas está sempre a lutar com o António e o Callai. É uma posição muito específica. Vai jogar esta época e quanto a mim em todas as competições. Mas eu quero o António para começar. O Coates sairá mais depressa da equipa por causa das características do adversário e do jogo. É um central que aguenta bem. O Coates vai aguentar os jogos que tiver que aguentar. Se sair, é por causa das características. Ele tem aquela ligadura, são coisas do futebol moderno, e também irá jogar amanhã. [risos].""Na Liga dos Campeões olham para o Sporting como um outsider, na Liga Europa olham para nós de outra forma. O treinador adversário deu-nos o favoritismo, na Liga dos Campeões não é assim. O Sporting passa mais vezes na Liga Europa, tem outro historial na competição. Já teve uma final em Lisboa. Isso revela outro estatuto. Na Liga dos Campeões não é assim e qualquer resultado fora é visto como uma vitória. Os treinadores não encaram as competições de forma diferente, mas sim com um olhar diferente. Os adversários são diferentes, há alguns que são desconhecidos, como é o caso do adversário que vamos ter amanhã. O importante é amanhã não deixarmos o adversário levar o jogo para onde quer, um jogo mais rápido. O nosso desafio para amanhã será esse mesmo.""O Sturm Graz vale muito pelo seu todo. O jogador 10 impressionou-me não só na parte ofensiva mas também na parte defensiva. A parte física. Tem um central muito rápido. São muito fortes nos duelos e nas bolas paradas. Vários jogadores que fazem várias posições. Extremos muito rápidos. Muitas vezes jogam pelo meio e criam dificuldades. A forma como pressionam deixou-me impressionado. Teremos de ter bola para fazermos o nosso jogo. A capacidade de pressão e a forma como estão a defender e a pressionar no campo todo e ganham a bola. Foi o que mais me impressionou na análise ao Sturm Graz.""Tem sido bastante agradável para mim depois de um ano parado e muito dificil. Uma pré-época mais difícil em termos de dores, mas isso já foi tudo ultrapassado. Agora sinto-me muito bem e preparado para o que aí vem. O ano passado já passou, vamos encarar esta Liga Europa primeiro na fase de grupos, queremos estar focados para amanhã e vencer.""O melhor, a custo zero. Sinto-me já preparado, essas sensações já passaram logo no início quando regressei ao relvado, já me sinto a 100%. Em relação à segunda pergunta, o míster foi uma motivação para mim depois de um ano difícil para mim. Tivemos várias contratações de grande qualidade, o mais importante para mim é termos um grupo com grande qualidade e estarmos todos preparados para jogar e ajudar.""Sinceramente, muita coisa, até dava para falar até amanhã. A nível psicológica evolui-se muito porque ultrapassa-se muitas coisas. Já passou, passei da melhor maneira, consegui crescer a nível mental e físico, o que também é fundamental para o meu jogo. O favoritismo vê-se dentro de campo e é lá que teremos de mostrar amanhã para tentarmos ganhar os três pontos.""Essa pergunta o míster poderá depois responder ou não. A titularidade encaro sempre da melhor maneira porque já estive com outros grandes jogadores no Sporting, só estando ao nosso melhor nível é que conseguimos jogar. Eu não fujo à regra e dou sempre o meu melhor para tentar jogar o mais possível."