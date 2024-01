Venda de bilhetes para o Sporting-Tondela aberta ao público em geral

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após uma primeira fase de comercialização reservada a detentores de Gamebox, o Sporting abriu este sábado ao público em geral a venda de bilhetes para o jogo com o Tondela.O encontro dos oitavos-de-final da Taça de Portugal realiza-se na próxima terça-feira, dia 9, a partir das 18h45, em Alvalade.Os ingressos custam entre 5 e 22 euros e podem ser adquiridos através do site oficial dos leões ou nas bilheteiras do Estádio José Alvalade.Recorde-se que, para este jogo, o Sporting vai abrir apenas a bancada A, inferior, mais próxima da relvado.