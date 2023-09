Venda de bilhetes para os jogos fora do Sporting passa a ser realizada exclusivamente online

O Sporting anunciou esta quinta-feira que deu início a uma "Nova Era também com a venda online de bilhetes para os jogos fora de Alvalade", novidade que será implementada já a partir da deslocação da equipa a Faro, para o embate com o Farense, este sábado."A partir de hoje (e sempre que o clube adversário disponibilize bilhetes electrónicos) a venda para os jogos fora será realizada em exclusivo através da plataforma tickets.sporting.pt para todos os Sócios espalhados por Portugal e pelo Mundo, poderem comprar bilhetes de uma forma muito mais rápida, cómoda e eficaz, sem terem de se deslocar às bilheteiras do Estádio José Avalade", salientou o clube, certo de que este processo oferece uma "clara melhoria do serviço prestado aos sócios, especialmente para aqueles que não residem em Lisboa".Nesse sentido, a venda de ingressos para o jogo com o Farense já arrancou, exclusivamente para sócios, na referida plataforma, com o seguinte critério:28 Setembro: 5ª Feira das 12h00 às 15h59Lugares de Leão com Gamebox 2023/202428 Setembro: 5ª Feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox entre 16 e 20 anos28 Setembro: 5ª Feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox entre 11 e 15 anos29 Setembro: 6ª Feira das 8h00 às 11h59Sócios com Gamebox entre 6 e 10 anos29 Setembro: 6ª Feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox entre 1 e 5 anos29 Setembro: 6ª Feira das 16h00 às 19h59Sócios do Sporting Clube de Portugal sem lugar anual"Os leões informam, ainda, que os sócios que desejarem comprar um bilhete necessitam de ter a quota de agosto regularizada. "A plataforma aceita no mesmo processo de compra até 4 números de Sócio. A venda termina às 19h59 de 6ª feira (véspera de jogo) ou antes caso esgotem os bilhetes que o Sporting Clube de Portugal teve direito", acrescentam.Refira-se ainda que estão duas tipologias de bilhetes à venda: para o sector 13A (entrada pela porta 2A), pelo preço unitário de 13 euros; e para o sector 14 (entrada pela porta 4), por 30 euros.