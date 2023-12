Viktor Gyökeres: «Fiz dois golos, podiam ter sido mais»

No final do jogo (3-1), Viktor Gyökeres mostrou-se satisfeito com o rendimento da equipa frente ao Gil Vicente. O sueco quer continuar a trabalhar para manter o Sporting na liderança do campeonato."Entrámos bem, jogámos muito bem nos primeiros minutos, tivemos um golo anulado por fora de jogo e depois o adversário marcou após um livre lateral e foi frustrante. Mas foi importante ter marcado antes do intervalo. Depois, na segunda parte, criámos várias oportunidades, fiz dois golos, podiam ter sido mais. São três pontos importantes mas temos de continuar. Há boas equipas no campeonato, temos de fazer a nossa parte e ganhar os nossos pontos. Temos de continuar a trabalhar para manter esta posição, não podemos baixar o nível agora.", comentou o sueco, na flash da SportTV, agradecendo também o apoio dos adeptos: "É sempre bom".