Yaser Asprilla fora dos planos do Sporting

Yaser Asprilla não está nos planos do Sporting ao contrário do que tem sido sugerido em algumas publicações e nas redes sociais. Segundoapurou, o jovem colombiano não só não recebeu qualquer contacto por parte dos leões, como também não entra na lista de potenciais reforços.A SAD está de facto no mercado à procura de um extremo que, conforme voltou a sublinhar Rúben Amorim na antevisão do jogo com o Tondela, será sempre a pensar no futuro da equipa pois a próxima temporada já esta a ser trabalhada.