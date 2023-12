Young Boys falou em "Sporting de Lisboa" e depois justificou-se: «Em países de língua alemã é conhecido assim»

Oui, nous le savons. Mais dans les pays germanophones, Sporting est connu sous le nom de "Sporting Lissabon". Tout comme le BSC Young Boys est connu sous le nom Young Boys Bern. — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 18, 2023

O Young Boys referiu-se ao Sporting como "Sporting de Lisboa" quando publicou na rede social 'X' (antigo Twitter) o resultado do sorteio do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, onde as duas equipas vão medir forças. Pouco depois, uma conta verificada que divulga notícias do Sporting em francês - mas que não pertence oficialmente aos leões - avisou o emblema suíço que é 'Sporting Clube de Portugal', o que levou a uma justificação por parte dos helvéticos."Sim, nós sabemos disso. Mas em países de língua alemã, o Sporting é conhecido como 'Sporting de Lisboa'. Tal como o BSC Young Boys é conhecido como Young Boys de Berna", disse o clube suíço.