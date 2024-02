Young Boys-Sporting, 1-3: o duelo em 5 factos

O Sporting venceu () na deslocação ao reduto do Young Boys, num jogo a contar para a 1.ª mão do playoff da Liga Europa e no qual a Goalpoint decidiu destacar os seguintes dados estatísticos:O bom momento leonino fica bem expresso no curioso recorde duplo obtido em Berna. O Sporting cometeu apenas duas faltas (!), novo mínimo da edição, ao mesmo tempo que conquistou 21, igualando o máximo num jogo da Liga Europa 23/24.Mais de metade das faltas ganhas pelos leões foram cometidas sobre Gyökeres e Edwards, cada um com seis ‘apitos’ ganhos.Falar de Gyökeres como destaque maior começa a ser repetitivo, mas não há nada a fazer: o sueco marcou e foi autor de cinco remates, todos na primeira parte, com três disparos enquadrados, precisamente metade dos conseguidos pelo Sporting na Suíça.Diomande ou Eduardo Quaresma? O jovem central continua a criar um ‘bom problema’ a Rúben Amorim. Em Berna somou 14 ações defensivas, incluindo cinco desarmes e outras tantas interceções, ambos máximos da partida… e ainda bloqueou três remates.Marcus Edwards é outro a querer dar escolha difícil ao míster. O inglês venceu dez dos 16 duelos que travou com o Young Boys.