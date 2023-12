Zamalek tenta acordo com o Sporting para saldar dívida por Shikabala: «Estamos a negociar»

O Zamalek está em negociações com o Sporting para saldar a dívida por Shikabala, anunciou o diretor dos egípcios, Amr Adham. A informação foi confirmada por. Na verdade,, as conversas entre os clubes, centradas numa indemnização de 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,39 milhões de euros) devida aos leões, já se arrastam há muito, porém, existe otimismo entre as partes de que em breve possa existir fumo branco para um entendimento.Aliás, a resolução deste dossiê é prioritária para o Zamalek, que no último verão foi punido pela FIFA com a proibição de contratação de jogadores por incumprimento de pagamento no diferendo com os leões. "As negociações estão em curso. Tudo o que foi dito sobre a direção do Sporting ter recusado negociar é infundado. Estamos a tentar encontrar uma solução com o Sporting de modo a que o pagamento seja feito em prestações", sublinhou Adham, em declarações citadas pelo portal 'El Watan'.Por outro lado, o dirigente do clube do Cairo assume que está na disposição de viajar para Portugal, caso assim o Sporting o entenda. "Se o clube português requerer a presença de uma delegação do Zamalek, vamos imediatamente para Portugal", reforçou Adham.Shikabala, recorde-se, reforçou o Sporting em 2014, a troco de 225 mil euros, mas deixou Alvalade logo no ano seguinte, precisamente rumo ao Zamalek, "por um valor de 650 mil dólares (575 mil euros), ficando a Sporting SAD com 15 por cento numa futura transferência", conforme anunciou então a SAD. Contudo, os egípcios não respeitaram os prazos de pagamento e o caso seguiu para os tribunais. A quantia em causa a favor do Sporting aumentou sucessivamente ao longo dos anos, consequência de sucessivas penalizações por incumprimento.