Zanoli força empréstimo

Enquanto tenta desbloquear uma solução para contratar Iván Fresneda, do Valladolid, o Sporting deixa para trás Alessandro Zanoli... que, no entanto, insiste em sair do Nápoles. O lateral-direito, segundo a imprensa italiana, estará a tentar forçar o empréstimo e, além dos leões, interessa a Génova, Torino, Salernitana ou Bournemouth.





Zanoli, de 22 anos, não quer passar a época na sombra do capitão Di Lorenzo que, no sábado, fez duas assistência no 3-1 dos napolitanos ao Frosinone. E o defesa, por muito que o técnico Rudi Garcia tenha reafirmado que conta com ele, não saiu sequer do banco.

O Sporting, como noticiámos, está focado nas negociações por Fresneda, por quem concorre com vários clubes de topo. Ontem mesmo, o jovem de 18 anos estava a ser apontado ao Bayern como alternativa a Pavard.