Adeptos do V. Guimarães provocam Sp. Braga: «Marroquinos, dia 6, celebrem a chegada dos reis»

É já amanhã que se disputa um dos dérbis mais fervorosos do futebol português, com o Sp. Braga a receber (20h30) o V. Guimarães, num jogo a contar para a 16ª jornada da Liga Betclic. A verdade é que este duelo minhoto já se começou a jogar fora das quatro linhas. Na última madrugada, um grupo de adeptos vimaranenses colocou uma tarja provocatória nas imediações do Municipal de Braga. "Marroquinos, dia 6, celebrem a chegada dos reis", pode ler-se.Ora, a dita tarja estava assinada pelos ‘Insane Guys’, uma das claques do V. Guimarães. Refira-se que as duas equipas estão separadas apenas por três pontos, com os bracarenses a ocuparem o 4º lugar e a serem perseguidos pelo emblema rival (32/29).