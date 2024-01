Alisson Safira a caminho do Santa Clara

O avançado Alisson Safira está a caminho dos Açores para reforçar o plantel do Santa Clara. De acordo com o que foi possível apurar, o negócio está adiantado e deve ser confirmado em breve pelo V. Guimarães e os açorianos. Nesta altura ainda decorrem negociações para acertar os últimos detalhes do acordo.Safira foi utilizado pelo V. Guimarães em apenas 11 jogos esta temporada, com o registo de um golo. A última presença em campo com a camisola dos vimaranenses foi no encontro com o Boavista, a 16 de Dezembro. Na época passada, Alisson Safira cumpriu 28 jogos com a camisola do Vitória, com seis golos marcados e uma assistência.