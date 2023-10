Alisson Safira após reviravolta do V. Guimarães: «O mais importante é nunca desistir»

O V. Guimarães venceu este domingo o Estoril com reviravolta. Alisson Safira converteu o penálti que deu a vitória aos vimaranenses no tempo de descontos."O mais importante é nunca desistir. Sabemos que nada é impossível. Fomos com a desvantagem de 2-0 para o intervalo, mas fomos fortes, resilientes e com passos fomos passo a passo, fomos felizes e conseguimos a reviravolta", afirmou em declarações à Sport TV após o final do encontro.O avançado brasileiro agradeceu ainda a André Silva por lhe der dado a oportunidade de marcar da marca dos 11 metros: "Agradeço ao André Silva, que é o marcador de penáltis, estava confiante. Sempre bati penáltis, tinha a cabeça fria, concentração e trabalho. Pedi para bater porque estava muito confiante".