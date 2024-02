Álvaro Pacheco: «A grande transferência que André Silva quer fazer é levar a bola para a baliza adversária»

Álvaro Pacheco fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã do V. Guimarães com o Casa Pia, partida da 23.ª jornada da Liga Betclic que se disputa amanhã, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques."Vai ser um jogo difícil. É uma equipa que mudou de treinador, uma mudança que teve um impulso positivo frente ao Arouca. Mudou o sistema e acredito que contra nós vai procurar levar levar o jogo como foi o último. Temos e entrar intensos, focados, agressivos e dominantes para podermos regressar às vitórias, ainda para mais em nossa casa.""Não há uma explicação para isso. Faz parte do passado. São duas equipas diferentes, com dois treinadores diferentes. Amanhã vai ser um jogo com golos, porque queremos muito conquistar os três pontos e para isso teremos de fazer golos. Acredito que vai haver golos.""A abordagem ao jogo terá de ser a mesma, um Vitória com um espírito grande de conquistador, teremos de manter a mesma concentração e rigor o tempo todo. Nunca vamos ser sempre dominantes, mas mesmo nesses momentos temos se de ser capazes de controlar o jogo. Um descontrolo ou uma desconcentração podem levar a perder o jogo. O Casa Pia vai procurar jogar no nosso erro, temos de ter foco e determinação na nossa tarefa e no nosso posicionamento.""É um treinador que já está lá há muito tempo, que conhece o clube e os jogadores, tanto é que se sentiu confortável para mudar o sistema. Vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado, mas temos de ser nós a fazer o resultado acontecer. Não vai ser fácil, porque com uma linha de cinco o Casa Pia é uma equipa compacta, que retira espaços entre linhas e na profundidade. Temos de saber procurar aproveitar os espaços.""Nós, treinadores, gostamos de ter todos os jogadores disponíveis para termos boas dores de cabeça. Tendo todos eles disponíveis podemos criar uma maior variabilidade no jogo.""Está bem, está super. Ele tem demonstrado isso mesmo. É normal os jogadores do Vitória serem apetecidos. A grande transferência que o André quer fazer é transportar a bola para as redes da baliza adversária. É nessa transferência que o André está focado.""Acredito que sim, ainda há uma dúvida mas espero que seja possível ele dar-nos as dores de cabeça de que tanto gostamos."