Álvaro Pacheco e o jogo com o Portimonense: «Classificação não corresponde à qualidade da equipa»

Álvaro Pacheco fez esta sexta-feira a antevisão do jogo do V. Guimarães com o Portimonense (amanhã, 18h) em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga Betclic."Não. Olho para isso como uma oportunidade. Todos os jogadores são importantes, confio no meu plantel e estou muito satisfeito com todos que fazem parte do plantel. Temos a oportunidade de mostrar isso mesmo,o grande coletivo, a grande equipa e os grandes jogadores que fazem parte do grupo. É uma oportunidade para alguns jogadores entrarem em campo"."O Kaio ainda está num processo fundamental para o crescimento dele, com a adaptabilidade porque vem de um país em que o futebol é completamente diferente. Ainda está a conhecer a realidade e a grandeza deste clube, está numa fase de perceber a nossa identidade e filosofia de equipa. Está a a integrar-se muito bem e a trabalhar para ter uma oportunidade. Não tenho duvidas que quando acontecer vai poder desfrutá-la e ajudar a equipa a concretizar os objetivos"."Somos uma equipa que joga sempre para ganhar e quando não ganhamos ficamos tristes, isso foi sentido no último jogo. Merecíamos ter conquistado os três pontos, então agora queremos conquistar o que nós gostamos. Temos uma oportunidade de voltar a conquistar os três pontos, esse é o nosso foco"."É uma equipa boa, a classificação não corresponde à qualidade da equipa e do seu treinador. Ganhou em nossa casa, tem um plantel forte, jogadores muito interessantes, principalmente os jogadores da frente e do meio-campo. É uma equipa muito robusta defensivamente, muito alta. É um desafio à nossa altura, temos de ser Vitória, vai ser diferente do último jogo, temos de nos agarrar às nossas referências e perceber o que podemos fazer para as ultrapassar. Não podemos abdicar do que nós somos para procurar conquistar os três pontos"."O mais importante é a honestidade, o presidente dizer qual é a realidade do clube e o que é importante para o clube. Eu e o presidente estamos sempre em sintonia, percebo perfeitamente o que é o melhor para o Vitória. Enquanto treinador gostava de não perder ninguém, espero e fico a rezar para não perder os meus jogadores"."Não. O Vitória tem uma identidade muito vincada. O Jota tem estado a um nível muito bom, como o Toni, porque todos os outros têm treinado muito bem e obrigam-nos a estar a esse nível. Gosto de ter todos os jogadores disponíveis, mas o mais importante é nunca abdicarmos da nossa identidade, essência e propósito. Vai ser o mesmo Vitória que vai lá estar, com o mesmo propósito, ambição e espírito conquistador"."Ainda está fora das opções".